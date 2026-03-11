Варшава ответила на идею отправить польских солдат в Иран Косиняк-Камыш: Польша не будет участвовать в операции США в Иране

Польша не будет направлять свои войска в Иран даже в случае личной просьбы президента США Дональда Трампа, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, глава Минобороны дал однозначный отрицательный ответ, подчеркнув, что страна не участвует в данной операции.

Нет. Мы не принимаем участие в этой операции, — сказал он.

При этом Косиняк-Камыш выразил мнение, что ситуация вокруг Ирана не перерастет в масштабную наземную кампанию. По его словам, он не ожидает начала долговременных наземных действий по образцу тех, что США проводили в Афганистане или Ираке.

Ранее Соединенные Штаты обратились к Румынии с просьбой разместить дополнительные военные силы на авиабазе Михаил Когэлничану для их последующей переброски на Ближний Восток. Речь идет об усилении группировки истребителей и увеличении численности личного состава. Президент Румынии Никушор Дан в ответ на запрос Вашингтона созвал экстренное заседание Верховного совета обороны страны.

При этом портал defenseromania.ro отметил, что использование базы боевой авиацией США может сделать Румынию потенциальной целью для ответных действий Ирана. По данным авторов, авиабаза может быть задействована для логистики и дозаправки самолетов.