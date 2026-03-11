Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 13:17

Аглая Шиловская призналась, почему не продолжает театральное дело дедушки

Аглая Шиловская призналась, что работе театра нужно выделять много времени и сил

Аглая Шиловская Аглая Шиловская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Работе театра-студии, основанного Всеволодом Шиловским, нужно посвящать очень много времени и сил, призналась актриса и его внучка Аглая Шиловская. В разговоре с KP.RU артистка подчеркнула, что ей больше интересно исполнительское искусство, чем руководящий пост в культурном учреждении.

Я не руководитель и не режиссер, а театром нужно заниматься. Думаю, что даже если бы Всеволод Николаевич попросил меня это сделать, скорее всего, я бы отказалась. Надеюсь, что театр будет жить, и все с ним будет хорошо, — высказалась Шиловская.

Она рассказала, что хочет уделять больше времени своей семье и основной работе. Актриса назвала себя человеком-исполнителем.

Ранее сообщалось, что Шиловский умер в возрасте 87 лет. Народный артист РСФСР скончался от онкологического заболевания. Медики обнаружили у него рак в апреле 2025 года и, несмотря на это, он продолжал играть спектакли.

культура
театры
актрисы
искусство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смертельное ДТП с легковушкой и трактором произошло в Приморье
Адвокат объяснила, могут ли сотрудника обязать приходить на работу раньше
«По примеру Эстонии»: еще одна страна запретит въезд участникам СВО
Оставивший россиянку на растерзание свиньям удивился приговору
Названо имя богатейшего режиссера в мире
«Доказательство»: в Венгрии раскрыли финансирование оппозиции Киевом
Мирошник указал на украинский след в брянском теракте
Минобороны раскрыло детали нового налета дронов ВСУ
Бывший главный кадровик МО ответил на обвинение во взятке в 80 млн рублей
СБУ задержала 13 организаторов схем по уклонению от мобилизации
«Нет оправдания»: депутат о ракетном ударе ВСУ по Брянску
Shell и Total объявили форс-мажор по поставкам СПГ из Катара
«Крупнейший в истории»: Дмитриев назвал главную ошибку фон дер Ляйен
Женщину в Шацке избил и ограбил новый знакомый
Подмосковные спасатели обезвредили опасную находку
В МИД назвали цель атаки ВСУ на Брянск
«Жива, здорова»: Долина впервые ответила, как справилась с потерей квартиры
Кравцов доложил Путину о доле школьников с плохой успеваемостью
Россиянам напомнили, как уберечься от заражения сальмонеллезом
КСИР заявил о гибели множества военных ВСУ при ударе по базе в Кувейте
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.