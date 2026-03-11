Аглая Шиловская призналась, почему не продолжает театральное дело дедушки Аглая Шиловская призналась, что работе театра нужно выделять много времени и сил

Работе театра-студии, основанного Всеволодом Шиловским, нужно посвящать очень много времени и сил, призналась актриса и его внучка Аглая Шиловская. В разговоре с KP.RU артистка подчеркнула, что ей больше интересно исполнительское искусство, чем руководящий пост в культурном учреждении.

Я не руководитель и не режиссер, а театром нужно заниматься. Думаю, что даже если бы Всеволод Николаевич попросил меня это сделать, скорее всего, я бы отказалась. Надеюсь, что театр будет жить, и все с ним будет хорошо, — высказалась Шиловская.

Она рассказала, что хочет уделять больше времени своей семье и основной работе. Актриса назвала себя человеком-исполнителем.

Ранее сообщалось, что Шиловский умер в возрасте 87 лет. Народный артист РСФСР скончался от онкологического заболевания. Медики обнаружили у него рак в апреле 2025 года и, несмотря на это, он продолжал играть спектакли.