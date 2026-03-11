Мирошник назвал Зеленского диктатором после теракта в Брянске

Преступления Киева, включая атаку на Брянск, направлены на срыв переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, заявил в интервью ИС «Вести» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором.

Зеленский как политик и диктатор существует «только в военном формате», считает Мирошник. Поэтому он исполняет арию «желание мира» для единственного слушателя — американского лидера Дональда Трампа.

Все остальное, то, что происходит на земле, в конкретных действиях, в договоренностях с европартнерами, — это все направлено на срыв переговоров, на срыв переговорного процесса и на стремление продолжать кровопролитие. Потому что они существуют только в этой парадигме и любое урегулирование грозит Зеленскому как минимум политической смертью и дальнейшей ответственностью за совершенные преступления, в том числе и преступление вчерашнее — это удар по Брянску, и таких преступлений сотни, — сказал дипломат.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате ракетного удара ВСУ по региону погибли шесть человек. По его словам, еще 37 человек получили травмы.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы России могут нанести массированный удар высокоточными боеприпасами по энергетическим объектам Украины в ответ на ракетную атаку ВСУ на Брянскую область. По его мнению, РФ не оставит без внимания и элементы транспортной системы украинских войск.