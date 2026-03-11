Мужчина 11 лет получал пенсию за умершую мать и ответил перед судом

Мужчина 11 лет получал пенсию за умершую мать и ответил перед судом Жителя Ингушетии осудили на четыре года работ за получение пенсии умершей матери

Суд в Ингушетии вынес приговор местному жителю Мовсару Икажеву, который более десяти лет обворовывал государство, получая пенсию за умершую мать, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Его признали виновным в хищении у Социального фонда свыше 3,2 млн рублей и приговорили к четырем годам принудительных работ.

Как установило следствие, мужчина скрыл факт смерти матери и не сообщил об этом в отделение фонда пенсионного и социального страхования. С марта 2014 года по июнь 2025 года он регулярно обналичивал деньги с ее банковской карты, на которую поступала пенсия. За 11 лет сумма ущерба превысила 3,2 млн рублей.

Судом Икажев признан виновным в краже, <...> и ему <...> назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, в виде четырех лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, — говорится в сообщении.

Наказание оказалось мягче, чем предусматривает санкция статьи, поскольку суд учел ряд смягчающих обстоятельств. Так, мужчина явился с повинной, активно помогал расследованию, а также частично возместил ущерб. Кроме того, суд принял во внимание, что на его иждивении находятся четверо детей. Двое из них еще не достигли малолетнего возраста, а один ребенок имеет инвалидность.

Ранее стало известно, что в Новосибирске перед судом предстанет местная жительница, которая украла выплаты у родственников участника СВО. Инцидент произошел весной 2025 года.