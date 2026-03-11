Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 15:59

Мужчина 11 лет получал пенсию за умершую мать и ответил перед судом

Жителя Ингушетии осудили на четыре года работ за получение пенсии умершей матери

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд в Ингушетии вынес приговор местному жителю Мовсару Икажеву, который более десяти лет обворовывал государство, получая пенсию за умершую мать, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Его признали виновным в хищении у Социального фонда свыше 3,2 млн рублей и приговорили к четырем годам принудительных работ.

Как установило следствие, мужчина скрыл факт смерти матери и не сообщил об этом в отделение фонда пенсионного и социального страхования. С марта 2014 года по июнь 2025 года он регулярно обналичивал деньги с ее банковской карты, на которую поступала пенсия. За 11 лет сумма ущерба превысила 3,2 млн рублей.

Судом Икажев признан виновным в краже, <...> и ему <...> назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, в виде четырех лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, — говорится в сообщении.

Наказание оказалось мягче, чем предусматривает санкция статьи, поскольку суд учел ряд смягчающих обстоятельств. Так, мужчина явился с повинной, активно помогал расследованию, а также частично возместил ущерб. Кроме того, суд принял во внимание, что на его иждивении находятся четверо детей. Двое из них еще не достигли малолетнего возраста, а один ребенок имеет инвалидность.

Ранее стало известно, что в Новосибирске перед судом предстанет местная жительница, которая украла выплаты у родственников участника СВО. Инцидент произошел весной 2025 года.

Ингушетия
пенсии
кражи
суды
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Газпром» сообщил об атаке на станцию «Русская»
Самозанятых хотят защитить от работодателей-обманщиков
Захарова уличила главу Еврокомиссии в забывчивости из-за слов о газе из РФ
Офтальмолог рассказала о причинах близорукости у детей
Алиев раскрыл секрет долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией
Автоэксперт призвал водителей не спешить с переходом на летнюю резину
Блогеру-иноагенту Кацу вынесли заочный приговор
«Нашли тело»: поиски детей в Подмосковье 11 марта, новые подробности
«Впереди тяжелые времена»: сенатор о решении Молдавии выйти из СНГ
Покинул Россию? Куда пропал Владислав Сурков, комментарий Кремля
Военэксперт ответил, стоит ли бояться новых американских РЛС в арсенале ВСУ
«Когда я захочу»: Трамп заявил, что война с Ираном приближается к концу
«Цинковые гробы потоком полетят в США»: сенатор об Иране и базах РФ в Сирии
Для иноагента Каца запросили реальный срок
Европейская страна закрыла свое посольство в Тегеране
Слуцкая объяснила, зачем Петросян исполнила четверной прыжок на Олимпиаде
Захарова назвала военным преступлением нападение на судно Arctic Metagaz
В Госдуме предложили оказать поддержку санаториям с лечебными грязями
В ТПП предложили способ систематизировать данные по неналоговым платежам
Трампа уличили в усталости от войны на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.