Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 16:12

Бывший замгубернатора Курской области признал вину в получении взятки

Экс-замгубернатора Курской области Дедов признал вину по делу о взятке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов признал вину в получении взяток, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Также вину признал другой фигурант дела Дмитрий Шубин, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Алексей Дедов признает вину в инкриминируемом ему деянии, — говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Дедов получили взятку на сумму более 12,9 млн рублей. Деньги были переданы за действия, входившие в их служебные полномочия, а также за содействие в интересах компаний «Стройтехногрупп» и «Евроклимат 2000».

Кроме того, по версии следствия, фигуранты получили еще 8 млн рублей за совершение аналогичных действий в интересах компании «КТК сервис», связанной с бывшим депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым. Следствие полагает, что по указанию обвиняемых должностные лица Корпорации развития Курской области заключили контракт на строительство фортификационных сооружений на территории региона. Стоимость договора превысила 192 млн рублей.

Ранее Дедов на суде по делу о хищениях при строительстве укрепрайонов заявил, что полученные в виде откатов деньги полностью передавал экс-главе региона Алексею Смирнову. По словам подсудимого, поручение следить за строительством оборонительных сооружений исходило от предыдущего губернатора Романа Старовойта, а все суммы уходили его преемнику.

взятки
Курская область
суды
обвинения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Газпром» сообщил об атаке на станцию «Русская»
Самозанятых хотят защитить от работодателей-обманщиков
Захарова уличила главу Еврокомиссии в забывчивости из-за слов о газе из РФ
Офтальмолог рассказала о причинах близорукости у детей
Алиев раскрыл секрет долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией
Автоэксперт призвал водителей не спешить с переходом на летнюю резину
Блогеру-иноагенту Кацу вынесли заочный приговор
«Нашли тело»: поиски детей в Подмосковье 11 марта, новые подробности
«Впереди тяжелые времена»: сенатор о решении Молдавии выйти из СНГ
Покинул Россию? Куда пропал Владислав Сурков, комментарий Кремля
Военэксперт ответил, стоит ли бояться новых американских РЛС в арсенале ВСУ
«Когда я захочу»: Трамп заявил, что война с Ираном приближается к концу
«Цинковые гробы потоком полетят в США»: сенатор об Иране и базах РФ в Сирии
Для иноагента Каца запросили реальный срок
Европейская страна закрыла свое посольство в Тегеране
Слуцкая объяснила, зачем Петросян исполнила четверной прыжок на Олимпиаде
Захарова назвала военным преступлением нападение на судно Arctic Metagaz
В Госдуме предложили оказать поддержку санаториям с лечебными грязями
В ТПП предложили способ систематизировать данные по неналоговым платежам
Трампа уличили в усталости от войны на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.