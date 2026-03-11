Бывший замгубернатора Курской области признал вину в получении взятки Экс-замгубернатора Курской области Дедов признал вину по делу о взятке

Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов признал вину в получении взяток, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Также вину признал другой фигурант дела Дмитрий Шубин, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Алексей Дедов признает вину в инкриминируемом ему деянии, — говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Дедов получили взятку на сумму более 12,9 млн рублей. Деньги были переданы за действия, входившие в их служебные полномочия, а также за содействие в интересах компаний «Стройтехногрупп» и «Евроклимат 2000».

Кроме того, по версии следствия, фигуранты получили еще 8 млн рублей за совершение аналогичных действий в интересах компании «КТК сервис», связанной с бывшим депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым. Следствие полагает, что по указанию обвиняемых должностные лица Корпорации развития Курской области заключили контракт на строительство фортификационных сооружений на территории региона. Стоимость договора превысила 192 млн рублей.

Ранее Дедов на суде по делу о хищениях при строительстве укрепрайонов заявил, что полученные в виде откатов деньги полностью передавал экс-главе региона Алексею Смирнову. По словам подсудимого, поручение следить за строительством оборонительных сооружений исходило от предыдущего губернатора Романа Старовойта, а все суммы уходили его преемнику.