Суд забрал у экс-чиновника Минобороны России 18 млн рублей

Измайловский районный суд Москвы взыскал более 18 млн рублей с Алексея Винницкого, занимавшего должность начальника 447-го военного представительства Министерства обороны России, сообщили в пресс-службе столичных судов. Происхождение этих средств бывший чиновник подтвердить не смог.

Измайловский районный суд города Москвы 11 марта 2026 года удовлетворил в полном объеме исковые требования к начальнику 447-го военного представительства Министерства обороны РФ Винницкому Алексею Анатольевичу и его супруге об обращении в доход государства денежных средств, — сказали в суде.

Как уточнили в пресс-службе, речь идет о сумме 18 801 507,36 рубля. Денежные средства были получены Винницким в период, когда он занимал руководящую должность в военном ведомстве.

Ранее бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов не признал вину в получении взятки в размере свыше 80 млн рублей. Предприниматель Лева Мартиросян, который проходит по делу как обвиняемый в даче особо крупной взятки, также отрицал свою причастность к преступлению.

Прежде Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова, обвиняемого в коррупции. По словам источника, такое решение связано с болезнью военного.