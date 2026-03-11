Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 17:39

«Несет угрозу»: стало известно, как Украина может использовать новые РЛС

Аналитик Коротченко: Украина намерена укрепить ПВО новыми американскими РЛС

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press
Украина планирует усилить потенциал системы противовоздушной обороны за счет американских радиолокационных станций, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко. Так он прокомментировал новость о планах Вашингтона передать Киеву РЛС на общую сумму $25,5 млн (2 млрд рублей). По его словам, эти системы позволят ВСУ заблаговременно выявлять российские дроны и ракеты.

Прежде всего поставка [американских РЛС] направлена на укрепление потенциала Украины в области противовоздушной обороны, поскольку ключевым элементом являются именно радиолокационные станции контроля воздушного пространства. Тактико-технические характеристики этих РЛС говорят, что они будут предназначены для раннего обнаружения и наведения на российские дроны и баллистические ракеты, которые используются в ходе спецоперации. В том числе для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры режима [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru). Поэтому данный контракт несет вред и угрозу для интересов России, — пояснил Коротченко.

Он подчеркнул, что для борьбы с угрозой, исходящей от радиолокационных станций, существует только один эффективный метод. Так, по словам аналитика, в момент развертывания этих систем необходимо наносить удары с использованием всех доступных средств дальнего действия, чтобы нейтрализовать РЛС.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Россия сможет нейтрализовать новые американские радиолокационные станции, если они попадут в руки ВСУ. По его словам, у Украины уже есть шведские и немецкие аналоги таких систем.

