«Несет угрозу»: стало известно, как Украина может использовать новые РЛС

Украина планирует усилить потенциал системы противовоздушной обороны за счет американских радиолокационных станций, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко. Так он прокомментировал новость о планах Вашингтона передать Киеву РЛС на общую сумму $25,5 млн (2 млрд рублей). По его словам, эти системы позволят ВСУ заблаговременно выявлять российские дроны и ракеты.

Прежде всего поставка [американских РЛС] направлена на укрепление потенциала Украины в области противовоздушной обороны, поскольку ключевым элементом являются именно радиолокационные станции контроля воздушного пространства. Тактико-технические характеристики этих РЛС говорят, что они будут предназначены для раннего обнаружения и наведения на российские дроны и баллистические ракеты, которые используются в ходе спецоперации. В том числе для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры режима [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru). Поэтому данный контракт несет вред и угрозу для интересов России, — пояснил Коротченко.

Он подчеркнул, что для борьбы с угрозой, исходящей от радиолокационных станций, существует только один эффективный метод. Так, по словам аналитика, в момент развертывания этих систем необходимо наносить удары с использованием всех доступных средств дальнего действия, чтобы нейтрализовать РЛС.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Россия сможет нейтрализовать новые американские радиолокационные станции, если они попадут в руки ВСУ. По его словам, у Украины уже есть шведские и немецкие аналоги таких систем.