Барбра Стрейзанд получит почетную награду в Каннах

Американская певица, актриса и режиссер Барбра Стрейзанд удостоена почетной «Золотой пальмовой ветви» 79-го Каннского кинофестиваля за вклад в кинематограф, сообщило агентство AFP со ссылкой на организаторов. Награда будет вручена легендарной артистке на грядущем киносмотре. Фестиваль пройдет с 12 по 23 мая 2026 года.

Генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо назвал Стрейзанд воплощением легендарного синтеза Бродвея и Голливуда, эстрадной сцены и большого экрана. Вместе с американской звездой почетную награду получит новозеландский режиссер Питер Джексон. Организаторы отметили многолетнюю карьеру 83-летней актрисы, особенно выделив ее работу в фильме «Йентл» и культовый дуэт с Робертом Редфордом в картине «Какими мы были».

Барбра Джоан Стрейзанд родилась в Бруклине в 1942 году. Ее путь к славе начался с главной роли в бродвейском мюзикле «Смешная девчонка» в 1963 году, а его экранизация 1968 года принесла ей «Оскар» за лучшую женскую роль. В том же году вышел дебютный альбом певицы, который сразу получил две премии «Грэмми». В коллекции наград Стрейзанд два «Оскара», девять «Золотых глобусов» и десять «Грэмми».

Ранее фильм «Битва за битвой» американского режиссера Пола Томаса Андерсона стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании BAFTA в 2026 году. В общей сложности кинолента удостоилась 14 номинаций. На втором месте расположился фильм «Грешники» Райана Куглера.