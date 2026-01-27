Назван фильм, получивший больше всего номинаций на премию BAFTA Фильм «Битва за битвой» Андерсона удостоился 14 номинаций на премию BAFTA

Фильм «Битва за битвой» американского режиссера Пола Томаса Андерсона стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании BAFTA в 2026 году. В общей сложности кинолента удостоилась 14 номинаций. Претендентов на награду огласили актеры Дэвид Джонссон и Эйми Лу Вуд, трансляция велась на YouTube-канале BAFTA.

На втором месте расположился фильм «Грешники» Райана Куглера. Он получил 13 номинаций. Картины «Гамнет» Хлои Чжао и «Марти Великолепный» Эли Буша получили по 11 номинаций. Все эти фильмы будут бороться за победу в категории «Лучший фильм» с работой «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера.

В номинации «Лучший британский фильм» представлены 10 картин: «Гамнет», «28 лет спустя», «Баллада об острове Уоллис», «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки», «Умри, моя любовь», «„Я“ значит ястреб», «Я ругаюсь», «Мистер Бертон», «Седло» и «Стив». А в категории «Лучший иностранный фильм» за победу поборются «Сентиментальная ценность», «Простая случайность», «Секретный агент», «Сират» и «Голос Хинд Раджаб».

Ранее американская киноакадемия огласила списки претендентов на премию «Оскар». Фаворитом грядущей церемонии стал фильм Райана Куглера «Грешники», получивший рекордные 16 номинаций. С этого года академия вручает награду в новой номинационной категории — «Лучший кастинг». В список претендентов попали фильмы «Гамнет» и «Секретный агент».