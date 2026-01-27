Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 17:43

Назван фильм, получивший больше всего номинаций на премию BAFTA

Фильм «Битва за битвой» Андерсона удостоился 14 номинаций на премию BAFTA

Фильм «Битва за битвой» Фильм «Битва за битвой» Фото: Global Look Press
Фильм «Битва за битвой» американского режиссера Пола Томаса Андерсона стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании BAFTA в 2026 году. В общей сложности кинолента удостоилась 14 номинаций. Претендентов на награду огласили актеры Дэвид Джонссон и Эйми Лу Вуд, трансляция велась на YouTube-канале BAFTA.

На втором месте расположился фильм «Грешники» Райана Куглера. Он получил 13 номинаций. Картины «Гамнет» Хлои Чжао и «Марти Великолепный» Эли Буша получили по 11 номинаций. Все эти фильмы будут бороться за победу в категории «Лучший фильм» с работой «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера.

В номинации «Лучший британский фильм» представлены 10 картин: «Гамнет», «28 лет спустя», «Баллада об острове Уоллис», «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки», «Умри, моя любовь», «„Я“ значит ястреб», «Я ругаюсь», «Мистер Бертон», «Седло» и «Стив». А в категории «Лучший иностранный фильм» за победу поборются «Сентиментальная ценность», «Простая случайность», «Секретный агент», «Сират» и «Голос Хинд Раджаб».

Ранее американская киноакадемия огласила списки претендентов на премию «Оскар». Фаворитом грядущей церемонии стал фильм Райана Куглера «Грешники», получивший рекордные 16 номинаций. С этого года академия вручает награду в новой номинационной категории — «Лучший кастинг». В список претендентов попали фильмы «Гамнет» и «Секретный агент».

