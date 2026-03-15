Стало известно, где похоронят погибшего в зоне СВО сына Дацика

Сына бойца Вячеслава Дацика — Ярослава — похоронят в Москве, рассказала РИА Новости его бабушка. Дацик-младший погиб в зоне проведения СВО.

Со Славой все в порядке. Слава привезет Ярослава сюда. Он хочет похоронить его по славянским традициям, — рассказала женщина агентству.

Отец и сын служили вместе в воздушно-десантных войсках. Когда парню исполнилось 18 лет, Вячеслав Дацик принял решение отправиться в зону СВО вместе с ним, чтобы поддерживать и охранять его. Однако в день гибели молодого человека они оказались в разных группах.

Известно, что 43-летний Вячеслав Дацик, бывший боец смешанных единоборств, сообщил о своем участии в спецоперации еще в 2023 году. На его счету в ММА семь побед и восемь поражений. В 2024 году Дацик получил ранение при выполнении боевой задачи.

Ранее стало известно, что Дацик-младший попал под обстрел FPV-дронов на Запорожском направлении. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого в зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Евгений Николаев с позывным Гайдук. В интербригаде «Пятнашка» отметили, что военный был писателем и «человеком, для которого слово и дело никогда не расходились». В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пушилин раскрыл, куда двигается фронт в ДНР
Венгрия поставила Украине жесткие условия по одному вопросу
Над Брянской областью сбили почти сотню беспилотников
Минобороны сообщило о массовой атаке беспилотников на регионы
«Это неправда»: Дубцову обвинили в использовании ИИ
Крым, комплимент Зеленскому, порванное платье: как живет актриса Ходченкова
«Повод для гордости»: Костомаров оценил успех паралимпийцев
Неизвестный беспилотник «заглянул» на итальянскую военную базу
Опасность атаки БПЛА объявили в российском регионе
Около сотни российских туристов застряли на границе в Верхнем Ларсе
Иранские БПЛА атаковали ближневосточную страну
Украина устроила экологическую катастрофу в Молдавии
Иранские дроны повредили радиолокационную систему аэропорта Кувейта
«Никто не поможет»: обезумевшая россиянка подкараулила девочку и напала
В Росавиации рассказали о работе Домодедово в особом режиме
Названа причина ДТП с трамваями в Москве
«Мы еще не наигрались»: Елена Север о музыкальном дуэте с ИИ
Стало известно, где похоронят погибшего в зоне СВО сына Дацика
Байкерская взятка, кровавый трамвай и алкоголь-убийца: что дальше
В Иране назвали виновников агрессии США и Израиля
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

