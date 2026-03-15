Стало известно, где похоронят погибшего в зоне СВО сына Дацика РИА Новости: погибшего в зоне СВО сына Дацика похоронят в Москве

Сына бойца Вячеслава Дацика — Ярослава — похоронят в Москве, рассказала РИА Новости его бабушка. Дацик-младший погиб в зоне проведения СВО.

Со Славой все в порядке. Слава привезет Ярослава сюда. Он хочет похоронить его по славянским традициям, — рассказала женщина агентству.

Отец и сын служили вместе в воздушно-десантных войсках. Когда парню исполнилось 18 лет, Вячеслав Дацик принял решение отправиться в зону СВО вместе с ним, чтобы поддерживать и охранять его. Однако в день гибели молодого человека они оказались в разных группах.

Известно, что 43-летний Вячеслав Дацик, бывший боец смешанных единоборств, сообщил о своем участии в спецоперации еще в 2023 году. На его счету в ММА семь побед и восемь поражений. В 2024 году Дацик получил ранение при выполнении боевой задачи.

Ранее стало известно, что Дацик-младший попал под обстрел FPV-дронов на Запорожском направлении. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого в зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Евгений Николаев с позывным Гайдук. В интербригаде «Пятнашка» отметили, что военный был писателем и «человеком, для которого слово и дело никогда не расходились». В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.