Боец MMA жестоко избил двух женщин: детали, что за скандал, накажут ли его

В Чечне боец MMA жестоко избил двух женщин в подъезде из-за бытового конфликта, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что за скандал, о ком идет речь, каковы детали происшествия, накажут ли агрессора?

Как боец MMA избил женщину в подъезде

В соцсетях распространилось видео, снятое в одном из подъездов Грозного. На кадрах мужчина вступает в словесный конфликт с соседкой, которая в этот момент выходила из квартиры. Причиной перепалки послужила камера видеонаблюдения, установленная над жилищем пострадавшей: сосед женщины был недоволен, что в объектив попадает его дверь, и требовал убрать устройство.

После непродолжительного спора мужчина выплеснул напиток женщине в лицо, а после стал избивать. За нее попыталась заступиться другая девушка, но также получила побои. Успокоить агрессора удалось мужчине, который находился вместе с нападавшим, — он увел его в квартиру.

ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД утверждает, что полицейские начали проверку по факту нанесения побоев женщине. В сообщении фигурирует имя бойца MMA Джихада Юнусова.

«Поступило сообщение о нанесении побоев гражданкам Лорсановой и Дагаевой. Данный материал зарегистрирован <…> МВД России по городу Грозному. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», — сообщили журналистам в министерстве.

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» охарактеризовала нападавшего как «борца с юбками».

Как накажут агрессора

Вице-премьер правительства Чечни, министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что боец MMA, который нанес побои женщинам, понесет заслуженное наказание в рамках закона.

«Понимаю, что нашим недоброжелателям очень хотелось бы, чтобы в нашем регионе сложилась ситуация, при которой женщины не защищены. Но благодаря волевой политике главы ЧР Рамзана Кадырова в республике женщина защищена и законом, и религиозными нормами, и традициями народов республики. Безусловно, данный инцидент получит правовую оценку, и виновный понесет заслуженное наказание», — приводит ТАСС слова Дудаева.

Какие еще скандалы были с бойцами MMA

В конце 2025 года в поле зрения Следственного комитета России попал боец MMA Заур Исмаилов. В соцсетях мужчина опубликовал видео своей тренировки на Кременчугской улице в Москве, на котором он перетягивает эластичный эспандер через монумент в виде мальчика, который отдает воинское приветствие. Фигура является частью памятника ветеранам МЧС.

Следком по публикации из СМИ возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника. Действия Исмаилова осудили и пользователи Сети.

Начало уголовного делопроизводства в своем отношении Исмаилов прокомментировал словами, что ему это «не по кайфу вообще». Он назвал себя «другом памятника», а эспандер перетянул через руку скульптуры из соображений практичности: «Удобно было так прицепить жгутик». Спортсмен подчеркнул, что у него не было злого умысла; он регулярно тренируется рядом с монументом.

До этого скандальный блогер Subo (Субхан Мамедов) был избит прямо во время собственного стрима в Дубае. Он повздорил с чеченским бойцом поп-MMA Шовхалом Чурчаевым, которого сам же пригласил на трансляцию.

Инцидент произошел 28 ноября. В ходе стрима блогер и боец перешли на повышенные тона: Subo заявил, что Шовхал «стоял на коленях» перед главой Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйной Уайтом и умолял того дать ему контракт. Когда чеченец возмутился, Мамедов обвинил собеседника в «отсутствии самоиронии».

Тогда Чурчаев ударил Subo несколько раз открытой ладонью и коленями, кинул на пол через бедро, а после пытался заставить встать на колени и извиниться на камеру.

