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06 июня 2026 в 04:43

Правоохранители рассказали, где находятся осужденные пожизненно за «Крокус»

ТАСС: осужденные пожизненно за «Крокус» ждут апелляции в разных колониях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Все фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», приговоренные к пожизненному заключению, распределены по исправительным колониям в различных регионах России, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В столичных следственных изоляторах остались лишь те осужденные, которым не назначено пожизненное лишение свободы.

Апелляционное рассмотрение их дел будет проходить уже в новых местах отбывания наказания. Других подробностей источник не уточнил.

В 2024 году четверо исполнителей расстреляли посетителей «Крокус Сити Холла» и подожгли здание. По данным Генпрокуратуры, погибли 147 человек, трое числятся пропавшими без вести, 336 получили травмы. После теракта преступники попытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области. Позднее нашли еще 15 соучастников нападения.

Ранее сообщалось, что участковый из Тверской области, которого признали невиновным по делу о фиктивной регистрации будущих фигурантов теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», продолжает работать. Его адвокат Артемий Ласточкин объяснил, что судебное разбирательство продолжалось около двух лет. Люди, о которых шла речь в обвинении, были фиктивно зарегистрированы на административном участке в период с 2018 по 2021 год.

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