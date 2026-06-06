Правоохранители рассказали, где находятся осужденные пожизненно за «Крокус» ТАСС: осужденные пожизненно за «Крокус» ждут апелляции в разных колониях

Все фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», приговоренные к пожизненному заключению, распределены по исправительным колониям в различных регионах России, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В столичных следственных изоляторах остались лишь те осужденные, которым не назначено пожизненное лишение свободы.

Апелляционное рассмотрение их дел будет проходить уже в новых местах отбывания наказания. Других подробностей источник не уточнил.

В 2024 году четверо исполнителей расстреляли посетителей «Крокус Сити Холла» и подожгли здание. По данным Генпрокуратуры, погибли 147 человек, трое числятся пропавшими без вести, 336 получили травмы. После теракта преступники попытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области. Позднее нашли еще 15 соучастников нападения.

Ранее сообщалось, что участковый из Тверской области, которого признали невиновным по делу о фиктивной регистрации будущих фигурантов теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», продолжает работать. Его адвокат Артемий Ласточкин объяснил, что судебное разбирательство продолжалось около двух лет. Люди, о которых шла речь в обвинении, были фиктивно зарегистрированы на административном участке в период с 2018 по 2021 год.