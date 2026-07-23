Владелец «Крокуса» подал многомиллионный иск против «Ингосстраха»

Компания Crocus Group, которой владеет бизнесмен Араз Агаларов, подала иск в Арбитражный суд Москвы против «Ингосстраха», свидетельствуют данные в картотеке дел. Она требует взыскания 1,68 млрд рублей.

Иск был подан головной компанией группы АО «Крокус Интернэшнл» и принят к рассмотрению 10 июля. Третьими лицами в деле указаны ООО «Крокус финанс», Газпромбанк и банк ПСБ. Предварительное судебное заседание запланировано на 19 августа.

Ранее сообщалось, что все фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», приговоренные к пожизненному заключению, распределены по исправительным колониям в различных регионах России. В 2024 году четверо исполнителей расстреляли посетителей «Крокус Сити Холла» и подожгли здание. По данным Генпрокуратуры, погибли 147 человек, трое числятся пропавшими без вести, 336 получили травмы.

До этого стало известно, что участковый из Тверской области, которого признали невиновным по делу о фиктивной регистрации будущих фигурантов теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», продолжает работать. Его адвокат Артемий Ласточкин объяснил, что судебное разбирательство продолжалось около двух лет.