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26 июля 2026 в 21:30

Путин подписал закон о пробации для бывших осужденных после СВО

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий особенности пробации для осужденных, освобожденных от наказания в связи с призывом на военную службу или заключением контракта с Минобороны РФ, следует из документа на официальном портале правовых актов. Он вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Основанием для применения пробации станет личное заявление гражданина в уголовно-исполнительную инспекцию и последующее решение о целесообразности оказания помощи, следует из закона. Также документ предусматривает, что обратиться с таким заявлением можно в течение шести месяцев после увольнения с военной службы.

Ранее Путин подписал закон, предоставляющий Минобороны и Росгвардии доступ к сведениям из ЗАГСа. Теперь ведомства могут запрашивать сведения о госрегистрации актов гражданского состояния из Единого государственного реестра.

До этого заместитель генерального директора ВГТРК военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что в России необходимо ввести единые стандарты помощи участникам СВО. По его словам, следует сформировать бесшовную систему, которая позволит оказывать не только медицинские услуги.

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