Поддубный раскрыл, какая помощь должна оказываться участникам СВО

В России необходимо ввести единые стандарты помощи участникам СВО, заявил ИС «Вести» заместитель генерального директора ВГТРК, военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, следует сформировать бесшовную систему, которая позволит оказывать не только медицинские услуги.

У нас страна очень большая, и, конечно, нам нужны абсолютно единые стандарты в любой точке России в плане бесшовной помощи ветеранам специальной военной операции. Это касается не только медицины, а вообще всего, — отметил Поддубный.

Военкор уточнил, что на данный момент ведется работа с фондом «Защитники Отечества». Акцент сделан на вопрос протезирования, добавил военкор.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, что помогла семье участника СВО из Тамбова установить его судьбу. Омбудсмен отметила, что родственники потеряли связь с бойцом Михаилом П. еще весной 2025 года.

Также глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по уголовному делу о покушении на убийство участника СВО. Инцидент случился в Самаре 18 мая.