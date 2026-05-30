Бастрыкин вмешался в дело об избитом до состояния комы ветеране СВО

Бастрыкин потребовал доклад о покушении на жизнь бойца СВО в Самаре

Александр Бастрыкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по уголовному делу о покушении на убийство участника СВО, сообщили в пресс-службе СК РФ. Инцидент случился в Самаре 18 мая, неизвестные люди жестоко избили и ограбили вернувшегося со службы военнослужащего.

Председатель Следственного комитета поручил и. о. руководителя СУ по Самарской области Ламонову М. Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.

Пострадавший мужчина получил тяжелые травмы и после инцидента несколько дней находился в состоянии комы. Родственники бойца публично пожаловались на то, что местные правоохранительные органы долгое время бездействуют и не ищут преступников. Самарские следователи сразу после этого завели дело по статье о покушении на убийство.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы после сообщений об издевательствах над вдовой участника СВО в реабилитационном центре Екатеринбурга. Доклад о ходе расследования предоставят Бастрыкину.

