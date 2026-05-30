Воры под видом коммунальщиков обчистили кошелек пенсионерки

Лжекоммунальщики украли у пенсионерки из Петербурга 50 тыс. рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мужчины под видом сотрудников коммунальных служб проникли в квартиру пенсионерки и украли из ее кошелька 50 тыс. рублей в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал регионального МВД. Подозреваемых нашли на следующий день в городе Кириши Ленинградской области.

Пенсионерка сообщила, что стала жертвой визита неизвестных мужчин, которые представились работниками коммунальной службы и под предлогом проверки вентиляции проникли в ее квартиру. По словам заявительницы, после ухода незнакомцев из кошелька, находившегося в комнате, пропали 50 тыс. рублей, — уточнили правоохранители.

Найденных мужчин задержали в качестве подозреваемых по делу о краже. Полицейские также проверяют их на причастность к другим похожим делам, произошедшим в Петербурге и Ленинградской области.

Также в Мариинске Кемеровской области вынесли приговор 49-летнему рецидивисту за нападение на 62-летнюю женщину. Осужденный избил потерпевшую, повалил на землю и отнял у нее банковскую карту. Мужчину приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
