Лебедев заявил об ударах по центрам подготовки ВСУ в Днепропетровской области

Российская армия нанесла удары по центрам подготовки и снабжения Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, также атакам подверглись объекты ВСУ в районах Днепропетровска, Зеленодольска, Кривого Рога и Павлоградского района. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Цели: железнодорожные узлы, ремонт техники, склады, промышленная инфраструктура, центры подготовки и снабжения, — написал Лебедев.

Также, по сведениям координатора, ракетному удару подверглась украинская авиабаза Канатово в Кировоградской области. По информации Лебедева, для атаки использовалась ракета Х-59/69, предположительно, запущенная с Су-34 или Су-35 над Запорожской областью. Он добавил, что этот аэродром неоднократно упоминался среди площадок, с которых выполняли боевые вылеты украинские самолеты F-16 и Mirage. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ранее стало известно, что США не прекращают подготовку украинских военных летчиков к полетам на истребителях F-16. Программа обучения продолжает реализовываться совместно с Данией и Нидерландами.