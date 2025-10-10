Бояков раскрыл, будет ли ставить в Театре на Малой Ордынке спектакли об СВО

Бояков раскрыл, будет ли ставить в Театре на Малой Ордынке спектакли об СВО Режиссер Бояков готов ставить темы об СВО только при наличии качественных пьес

Режиссер Эдуард Бояков в интервью NEWS.ru сообщил, что в Театре на Малой Ордынке будет ставить спектакли об СВО только в случае наличия качественной современной драматургии. При отсутствии же хорошего материала, по его словам, считает неприемлемым делать плохие постановки «на святую тему».

Есть прекрасная пьеса Ольги Погодиной-Кузьминой, написанная в результате лаборатории в кластере «Таврида». Наверное, мы к этому материалу обратимся. Очень мощная пьеса про солдата, который вернулся и старается похоронить своего товарища. Но это хорошая пьеса. А плохие пьесы на святую тему русского воинства ставить не надо, — отметил собеседник.

Он добавил, что тема специальной военной операции волнует его как патриота и гражданина нашей страны. А вот творческую реакцию в целом на это событие Бояков назвал «вопросом настроя и совести художника».

Тема СВО меня как патриота, гражданина и зрителя интересует. Но это не значит, что я начну ставить газетную хронику или работать исключительно с документами наших героев. Вопрос очень тонкий — и настроя, и совести художника. Как-то реагировать на эту повестку мы, безусловно, будем, — уточнил он.

Ранее Бояков стал новым художественным руководителем Театра на Малой Ордынке, об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. По его словам, кадровое решение было принято в рамках реализации стратегии по развитию театральной сферы.

Сам режиссер сообщил, что продолжит курс, по которому развивал остальные свои проекты. При этом он не собирается оставлять созданный им в 2022 году Новый театр, этот проект будет развиваться как независимый.