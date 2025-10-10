Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 09:09

Бояков раскрыл, будет ли ставить в Театре на Малой Ордынке спектакли об СВО

Режиссер Бояков готов ставить темы об СВО только при наличии качественных пьес

Эдуард Бояков Эдуард Бояков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссер Эдуард Бояков в интервью NEWS.ru сообщил, что в Театре на Малой Ордынке будет ставить спектакли об СВО только в случае наличия качественной современной драматургии. При отсутствии же хорошего материала, по его словам, считает неприемлемым делать плохие постановки «на святую тему».

Есть прекрасная пьеса Ольги Погодиной-Кузьминой, написанная в результате лаборатории в кластере «Таврида». Наверное, мы к этому материалу обратимся. Очень мощная пьеса про солдата, который вернулся и старается похоронить своего товарища. Но это хорошая пьеса. А плохие пьесы на святую тему русского воинства ставить не надо, — отметил собеседник.

Он добавил, что тема специальной военной операции волнует его как патриота и гражданина нашей страны. А вот творческую реакцию в целом на это событие Бояков назвал «вопросом настроя и совести художника».

Тема СВО меня как патриота, гражданина и зрителя интересует. Но это не значит, что я начну ставить газетную хронику или работать исключительно с документами наших героев. Вопрос очень тонкий — и настроя, и совести художника. Как-то реагировать на эту повестку мы, безусловно, будем, — уточнил он.

Ранее Бояков стал новым художественным руководителем Театра на Малой Ордынке, об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. По его словам, кадровое решение было принято в рамках реализации стратегии по развитию театральной сферы.

Сам режиссер сообщил, что продолжит курс, по которому развивал остальные свои проекты. При этом он не собирается оставлять созданный им в 2022 году Новый театр, этот проект будет развиваться как независимый.

Эдуард Бояков
театры
Специальная военная операция
российская армия
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пытается ужалить»: мужчина пришел в ужас от превратившейся в змею супруги
Россиянам объяснили, как отстирать пятна крови на одежде
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала подробности о госпитализации матери
«Буду рад помочь»: Бояков высказался о патриотическом театре Прилепина
Раскрыта новая стратегия США по поставкам ракет Tomahawk Украине
Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров СНГ
Российские бойцы покарали расчет БПЛА за удары по белгородцам
Россиянам рассказали, кто чаще сталкивается с выгоранием на работе
Названы сроки наступления метеорологической зимы в Москве
Острая капуста по-азиатски для смелых гурманов
Путин прибыл на саммит СНГ в Душанбе
В Люберцах задержали киллера, расправившегося над директором лицея
Что означает SPF в креме и как его правильно использовать
«Подготовка к войне»: в США увидели необычную активность Европы
«Врачи делают все возможное»: окружение Федосеевой-Шукшиной о ее состоянии
Россиянам рассказали о пяти схемах обмана с доставкой еды
Пожар охватил несколько домов в селе Старый Энхалук в Бурятии
8 рецептов квашеной капусты в банке: как квасить капусту, чтоб она хрустела
Следователи назвали основную версию пропажи семьи Усольцевых
В Приморье мужчина пришел в школу и избил обидчиков сына
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.