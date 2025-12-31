В Минобороны России раскрыли характер атаки ВСУ на резиденцию Путина Генерал-майор Романенков: атака ВСУ на госрезиденцию Путина была спланированной

Атака украинских дронов на резиденцию президента России Владимира Путина носила спланированный и эшелонированный характер, заявил на брифинге в Минобороны РФ начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков. Он отметил, что об этом говорит построение удара, число задействованных в нем средств и направление.

Террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер, — заметил Романенков.

В отражении нападения участвовали не только расчеты зенитных ракетных комплексов, но и средства контроля воздушной обстановки радиотехнических войск, а также мобильные огневые группы. Слаженная работа всех средств позволила нейтрализовать угрозу еще на подлете к объекту.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал провокации Украины и заявил, что после инцидента в Новгородской области переговорная позиция России будет пересмотрена. Москва изменит требования к урегулированию, так как Киев окончательно перешел к политике государственного терроризма.