05 марта 2026 в 22:33

ФАС признала рекламу в Telegram нарушением закона

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
ФАС признала рекламу в Telegram нарушением закона из-за блокировки мессенджера, передает РБК со ссылкой на ведомство. Ответственность несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

Участникам рынка рекомендовали проверить контент на заблокированных ресурсах. При наличии оснований ведомство примет меры реагирования.

Ранее в пресс-службе МВД заявили: мошенники начали обманывать россиян и похищать аккаунты в Telegram, используя легенду о «переезде» в новый чат. Так, пользователю приходит сообщение о необходимости перейти в другую группу якобы из-за проблем с доступом к прежней у администратора.

Кроме того, состояние основателя Telegram Павла Дурова сократилось за последний месяц на $2,24 млрд (173 млрд рублей). Согласно данным рейтинга, капитал бизнесмена сейчас оценивается примерно в $12 млрд (927 млрд рублей).

До этого сообщалось, что мессенджер Telegram заблокируют в первых числах апреля. Два источника, близкие к Кремлю, назвали решение окончательным. Среди обсуждавшихся причин блокировки они указали на то, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе детей.

