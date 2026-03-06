Бандера, секс-скандал: как живет звезда «В бой идут одни старики» Талашко

6 марта исполняется 80 лет украинскому актеру Владимиру Талашко. Зрители помнят его по роли Сергея Скворцова в культовой ленте режиссера Леонида Быкова «В бой идут одни „старики“». Как уроженец Донбасса стал известным артистом, почему о нем сейчас не хотят даже слышать в родном Донецке и в какой «секс-скандал» он угодил — в материале NEWS.ru.

Как Талашко стал звездой фильма «В бой идут одни „старики“»

Будущий артист родился в Волынской области Украинской ССР в семье потомственных шахтеров. Вскоре его семья переехала в Макеевку — город рядом с Донецком. Он рано потерял отца — тот погиб в результате несчастного случая в шахте.

Владимир Дмитриевич планировал и сам продолжить династию, по окончании школы поступил в горный институт. Однако увлекся театральной самодеятельностью. На одном из городских конкурсов его — еще мальчишку — заметил режиссер местного театра и пригласил играть в нескольких постановках. Так Талашко стал актером театра имени Артема в Донецке. После службы в армии он принял решение переехать в Киев, где поступил в театральный институт имени И. К. Карпенко-Карого.

В кино Талашко начинал с эпизодов. В 1972 году режиссер Леонид Быков искал молодых артистов на роли «желторотиков» для будущей картины «В бой идут одни „старики“». Фото Талашко он увидел в картотеке киевской киностудии имени А. Довженко и утвердил молодого артиста на роль Скворцова.

Актеры Леонид Быков, Владимир Талашко, Александр Немченко, Вано Янтбелидзе, Алим Федоринский, Вилорий Пащенко, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев (слева направо) в кадре из фильма «В бой идут одни „старики“», 1973 год Фото: Осипов/РИА Новости

«Талашко — актер запоминающийся. Какая-то трагическая неукротимость в нем присутствует. И в „стариках“ мгновенно запомнился. На Украине его называли даже гениальным — на театральных подмостках, говорили, потрясающе играет. Сам я, правда, не видел спектакли с его участием, но слышал восторженные отзывы знакомых киевлян», — рассказал NEWS.ru киновед Александр Шпагин.

Почему Талашко не смог раскрутить фонд памяти Леонида Быкова

По словам актера Рустама Сагдуллаева, который сыграл в «стариках» роль Ромео, никакой особенной «гениальной актерской игры» от артистов Быков не требовал. «Вот кто был действительно гениальным, так это сам Леонид Федорович Быков — режиссер ленты. Кстати, он никогда не проводил кинопробы в привычном понимании. Не вел долгих бесед с кандидатом на роль, не просил „а сыграйте такую-то сцену“. Он заранее понимал, какие артисты на какую роль ему нужны, таких и находил», — поделился с NEWS.ru исполнитель.

Фильм о «стариках» Сагдуллаев называет одной из главных творческих удач в своей жизни. Он уточнил, что съемки проходили под Черниговом на Украине. Творческая группа проживала в местной гостинице. Между съемками Быков внимательно наблюдал за тем, как молодые артисты ведут себя вне кадра. Эти наблюдения он талантливой рукой вносил в сценарий.

«За кадром Сережа Подгорный мурлыкал себе под нос песенку. Леонид Федорович услышал — и в сценарии появился эпизод с исполнением „Смуглянки“ под душем. А Сережа Иванов — он Кузнечика играл — балагурил и шутил, что „Джульетта в кукурузнике умчалась“. И эта фраза также отлично вписалась в сценарий», — рассказал Рустам Абдуллаевич.

Кадр из фильма «В бой идут одни „старики“», 1973 год. Режиссер-постановщик и исполнитель главной роли капитана Титаренко — Леонид Быков (в центре) Фото: РИА Новости

Он уточнил, что роли не требовали большого мастерства, исполнители оставались собой в кадре.

Талашко, как и Сагдуллаев, называл «В бой идут одни „старики“» главным фильмом в своем творчестве. «Прочитав сценарий, я сразу понял, кого хочу играть… Неправда, что на войне не страшно. Нет, героями не рождаются, ими становятся», — отмечал он в одном из интервью.

В 1979 году Быков погиб в автомобильной аварии. Талашко через несколько лет создал благотворительный фонд его памяти. Он заявлял, что организация будет поддерживать пожилых артистов, а также проводить вечера памяти Быкова. Однако дочь Леонида Федоровича Марьяна потребовала убрать имя своего отца из названия фонда. Она обвинила Талашко в попытке самопиара на имени режиссера, а также искажении смыслов того, о чем при жизни говорил Быков.

Владимир Дмитриевич в ответ обвинял семью кинорежиссера в том, что они сами ничего не делают для популяризации памяти и другим не дают. Однако «фонд Быкова» он все же закрыл.

Почему в Донбассе Талашко называют предателем

В украинском публичном поле Талашко неоднократно высказывался не только на творческие темы, но и на политические и исторические. Украинского националиста Степана Бандеру он называл «борцом за свободу Украины». В 2021 году артист публично призывал отменить празднование Дня Победы 9 мая и перенести его на 8-е, назвав «Днем памяти». Также он предлагал упразднить символ Победы — красные гвоздики, заменив их маками. Кроме того, высказывался против СССР, называя его «тюрьмой народов».

Владимир Талашко Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Бандера в действительности был садистом, который с бандой „единомышленников“ убивал мирных жителей целыми селами. Подробности его жизнеописания есть в государственных архивах в виде официальных документов, включая показания людей, чудом выживших, пострадавших от этих бандитов. Если Талашко этого не знает, значит, он глуп, пусть приедет и изучит документы в архивах. Украинская пропаганда намеренно переворачивает факты, выставляя преступников-убийц якобы героями. В 2014 году поколение, воспитанное именем Бандеры, отправилось в Донбасс в составе карательных батальонов убивать и грабить дончан», — отметила в беседе с NEWS.ru историк и писательница Лана Паршина.

С 2022 года исполнитель роли Скворцова заявляет, что поддерживает ВСУ — в том числе финансово. Он посещает госпитали и военные части, где читает стихи и поет песни для украинских военнослужащих.

В ДНР об именитом земляке-актере и слышать не хотят, называют предателем. «Артист прославляет нациста Бандеру, агитирует молодежь вступать в карательные батальоны — как еще о нем могут говорить в Донбассе? Предатель — других вариантов и быть не может», — отметил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Ян Гагин, участник СВО и советник главы ДНР.

Отказался говорить о Талашко и актер Сагдуллаев. «У нас с ним разные взгляды на жизнь. Поэтому мы не контактируем многие годы. Больше я не хочу говорить об этом человеке», — подчеркнул узбекский артист, который, наоборот, с теплотой говорит о советском прошлом и сожалеет о распаде Союза.

Владимир Талашко и Рустам Сагдуллаев (слева направо), 2012 год Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Как Талашко попал в секс-скандал в Киеве

По информации из открытых источников, Владимир Дмитриевич был женат один раз, супруга по профессии химик. Есть взрослая дочь и внуки.

Некоторое время назад студентки университета им. Карпенко-Карого в Киеве, где он преподавал, обвинили артиста в сексуальных домогательствах. В числе тех, кто называл себя пострадавшими, были и несовершеннолетние абитуриентки. Девушки рассказывали, что пожилой артист и педагог приглашал их к себе домой (жил один, где жена — неизвестно, по слухам, развелись) под предлогом подготовки к экзаменам, а затем начинал склонять к интиму.

О скандале писали украинские СМИ. Звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина, которая также училась в университете им. Карпенко-Карого, в соцсетях репостила эти статьи. От себя она обращалась к родителям девушек, которые собирались поступать на курс Талашко, с просьбой внимательно отнестись к информации, принять к сведению. Сам артист заявлял, будто его оклеветали. Администрация вуза на момент скандала отстранила педагога и артиста от преподавательской деятельности.

В кино Талашко давно не снимается. Однако в Сети есть видеоролики с его участием, в которых он приглашает соотечественников отправляться на фронт воевать с русскими.

Читайте также:

В Киеве хотят снести памятник Маэстро. Зачем Украина убивает себя?

«Нас бомбили и уничтожали»: последнее интервью звезды «Кортика» Голубовича

Составлен список лучших фильмов о Великой Отечественной войне