Трамп заявил, что Иран не стал преградой для переговоров по Украине

Переговоры об урегулировании украинского конфликта продолжаются, несмотря на то что в центре внимания сейчас Иран, заявил президент США Дональд Трамп. Дополнительных подробностей он не привел, передает Politico.

Переговоры по поводу войны на Украине продолжаются, — сказал американский лидер.

Ранее глава ГРУ, заместитель начальника Генерального штаба ВС России Игорь Костюков подтвердил, что переговоры России с украинской стороной об урегулировании конфликта проходят тяжелее, нежели с американцами. В то же время он отметил, что в настоящий момент стороны продолжают подготовку для начала нового раунда встреч.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия открыта к переговорам по Украине. По его словам, пауза в них сложилась по объективным причинам, в том числе из-за занятости США. Однако, как подчеркнул Песков, российская сторона полна терпения.

Тем временем Трамп добавил, что Украина должна пойти на сделку по урегулированию конфликта. Россия, по мнению республиканца, со своей стороны готова предпринять необходимые шаги.