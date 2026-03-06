Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 00:47

Трамп заявил, что Иран не стал преградой для переговоров по Украине

Трамп: переговоры по Украине продолжаются

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Переговоры об урегулировании украинского конфликта продолжаются, несмотря на то что в центре внимания сейчас Иран, заявил президент США Дональд Трамп. Дополнительных подробностей он не привел, передает Politico.

Переговоры по поводу войны на Украине продолжаются, — сказал американский лидер.

Ранее глава ГРУ, заместитель начальника Генерального штаба ВС России Игорь Костюков подтвердил, что переговоры России с украинской стороной об урегулировании конфликта проходят тяжелее, нежели с американцами. В то же время он отметил, что в настоящий момент стороны продолжают подготовку для начала нового раунда встреч.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия открыта к переговорам по Украине. По его словам, пауза в них сложилась по объективным причинам, в том числе из-за занятости США. Однако, как подчеркнул Песков, российская сторона полна терпения.

Тем временем Трамп добавил, что Украина должна пойти на сделку по урегулированию конфликта. Россия, по мнению республиканца, со своей стороны готова предпринять необходимые шаги.

Украина
Россия
переговоры
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боеприпасы взорвались на складе в иранском Бушире
В Подмосковье прогремел мощный взрыв на заправке
Как сохранить спину здоровой: практические советы от врача
Тайный план Хаменеи: Иран обрушит западные рынки — когда ЕС приползет к РФ
Депутаты запланировали значительно поднять лимит на подарки для учителей
Захарова сделала заявление об агрессии США и Израиля против Ирана
США планируют убедить Китай не закупать российскую нефть
Трамп совместно со всеми пасторами США помолился за армию
«Вы опоздали»: Трамп обозначил настрой США по отношению к Ирану
Трамп поставил Кубу в очередь после войны с Ираном
Иран применил кассетные ракеты и ударил по Израилю
«Ложь за наши деньги»: почему Минкульт РФ закрыл прокат фильму «Нюрнберг»
Трамп сообщил угрожающие новости для властей Кубы
Трамп заявил, что Иран не стал преградой для переговоров по Украине
ФСБ рассекретила документы подвигов женщин в годы ВОВ
Главный оппонент Орбана встал на его защиту после угроз Зеленского
Фицо вступился за Орбана и осудил угрозы Зеленского
Главы МИД Армении и Азербайджана созвонились
В результате атаки ВСУ в Севастополе пострадали ребенок и пенсионер
Бандера, секс-скандал: как живет звезда «В бой идут одни старики» Талашко
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.