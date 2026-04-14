Глава РФПИ предупредил о резком скачке цен на нефть

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что цены на нефть в ближайшее время могут вырасти до уровня выше $150 за баррель. Он не уточнил причины.

Заявление прозвучало на фоне текущих котировок на мировом рынке. По состоянию на 22:09 по московскому времени июньские фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $98,2 за баррель. Майские фьючерсы на нефть WTI составляли $97,6.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, сколько примерно будет стоить нефть при блокаде Ормузского пролива. Цена за баррель может вырасти до $120, если конфликт на Ближнем Востоке возобновится. Он отметил, что эта ситуация заметно отразится на энергетическом рынке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до этого высказывался, что решение американского лидера Дональда Трампа заблокировать Ормузский пролив будет негативно отражаться на мировых рынках. По его словам, многие детали остаются неопределенными.