Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 00:39

Глава РФПИ предупредил о резком скачке цен на нефть

Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше $150

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что цены на нефть в ближайшее время могут вырасти до уровня выше $150 за баррель. Он не уточнил причины.

Цены на нефть в скором времени придут к уровню выше 150 долларов, — спрогнозировал Дмитриев.

Заявление прозвучало на фоне текущих котировок на мировом рынке. По состоянию на 22:09 по московскому времени июньские фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $98,2 за баррель. Майские фьючерсы на нефть WTI составляли $97,6.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, сколько примерно будет стоить нефть при блокаде Ормузского пролива. Цена за баррель может вырасти до $120, если конфликт на Ближнем Востоке возобновится. Он отметил, что эта ситуация заметно отразится на энергетическом рынке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до этого высказывался, что решение американского лидера Дональда Трампа заблокировать Ормузский пролив будет негативно отражаться на мировых рынках. По его словам, многие детали остаются неопределенными.

нефть
Россия
Кирилл Дмитриев
РФПИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вассерман отказался от участия в выборах в Госдуму
Дмитриев опубликовал в соцсетях фотографию из Абу-Даби
Россия готова помочь урегулировать кризис вокруг Ирана
Правильное питание для похудения и ЗОЖ: с чего начать, как делать дешево
Здоровые и блестящие волосы без лишних усилий: семь советов от косметолога
Глава РФПИ предупредил о резком скачке цен на нефть
Названа дата второго раунда переговоров Ирана и США
Клинтон заявила о безумии Трампа
Спикер парламента Словении предложил выйти из НАТО
В Москве машина с людьми сорвалась с моста в воду
Блокада Ормуза, кибератаки, курды: Трамп решил взять Иран силой
В Дагестане погибла женщина, спасенная после схода лавины
Небензя напомнил ЕС о вкладе СССР и Китая в разгром фашизма
В Геленджике загорелся парк аттракционов
Число погибших при взрыве во Владикавказе увеличилось
Главный евроскептик Словении посетит Москву
«На голых дисках»: россиянка о спасении с младенцем с атакованной заправки
Минобороны отчиталось об «улове» БПЛА ВСУ над регионами России
Глава Росатома раскрыл судьбу АЭС «Пакш» после победы Мадьяра
Трамп объяснил цели американцев в Ормузском проливе
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.