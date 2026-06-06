МИД Азербайджана заявил о гибели россиянина при атаке в Азовском море

МИД Азербайджана заявил о гибели россиянина при атаке в Азовском море

Один из пятерых погибших при ударах по судам в Азовском море оказался гражданином России, а не Азербайджана, как сообщалось ранее, заявила пресс-служба азербайджанского МИД. Двое погибших являются гражданами Азербайджана, их тела готовят к отправке в Баку.

В общей сложности четыре гражданина Азербайджана ранены, еще четыре - погибли. Также установлено, что еще одно лицо, первоначально объявленное погибшим гражданином Азербайджана, не имеет азербайджанского гражданства и происхождения, а является гражданином России, — говорится в сообщении.

Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр заявил, что украинские военные атаковали суда в Азовском море, в результате чего погибли пять азербайджанских моряков. Трагедия случилась в ночь на пятницу, 5 июня.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что атака на грузовые суда с азербайджанцами в Азовском море демонстрирует пренебрежение Киева к нормам международного права. По мнению аналитика, украинские власти намеренно обостряют ситуацию.