Раскрыта личность мужчины, напавшего на россиянку в грузинском отеле Напавшим на россиянку в Грузии оказался 30-летний местный житель

Мужчиной, который ударил россиянку во время конфликта в грузинском отеле, оказался 30-летний местный житель, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным издания, он пришел на свадьбу своего младшего брата в отель Agarani Estate.

Родственники мужчины заявили, что ранее не замечали за ним агрессивного поведения. По их словам, конфликт начался после того, как российские туристки якобы стали мешать свадебному торжеству и повредили оборудование диджея. Девушки отвергли эти обвинения и заявили, что они не соответствуют действительности.

Позже мужчина, как утверждает SHOT, зашел в номер туристок и ударил одну из них. Пострадавшую доставили в больницу. Задержанному предъявили обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью, за которое по законам Грузии может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что две российские туристки сообщили о нападении в пятизвездочном отеле Agarani Estate в грузинском регионе Кахетия. Туристки утверждают, что сотрудники ресепшена сообщили мужчине, где они находятся. По словам девушек, причиной агрессии стала русская речь.