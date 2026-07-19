Российских туристок избили в пятизвездочном отеле Грузии за русскую речь

Две российские туристки сообщили о нападении в пятизвездочном отеле Agarani Estate в грузинском регионе Кахетия, передает Telegram-канал SHOT. По словам девушек, причиной агрессии стала русская речь.

Неизвестный мужчина ворвался в их номер и напал на них. Туристки утверждают, что сотрудники ресепшена сообщили мужчине, где они находятся.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина пытается попасть в комнату, нецензурно выражается, а затем наносит сильный удар одной из девушек. От удара она упала. Пострадавшая получила травмы лица и кровотечение.

В настоящее время одна из туристок, Полина, дает показания в полиции. Ее подругу доставили в больницу Тбилиси.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро назвал неприемлемым рост выдачи виз туристам из России. На пресс-конференции в Дублине, он заявил, что это вопрос ценностей. Итоги пресс-конференции глава эстонского МВД опубликовал в своих соцсетях. По его словам, Эстония выступает за введение обязательных общеевропейских ограничений для граждан ряда государств.