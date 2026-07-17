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17 июля 2026 в 16:37

В Эстонии призвали выдавать меньше виз россиянам

Глава МВД Эстонии Таро: рост выдачи виз россиянам неприемлем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро назвал неприемлемым рост выдачи виз туристам из России. На пресс-конференции в Дублине, он заявил, что это вопрос ценностей. Итоги пресс-конференции глава эстонского МВД опубликовал в своих соцсетях.

Мои заявления о необходимости ограничить приток российских туристов получили широкую поддержку и привлекли значительное внимание. Это не просто вопрос безопасности, а вопрос ценностей. <...> Рост числа виз, выдаваемых россиянам некоторыми европейскими странами по сравнению с прошлым годом, совершенно неприемлем, — заявил Таро.

По его словам, Эстония выступает за введение обязательных общеевропейских ограничений для граждан ряда государств. Глава МВД отметил, что в Еврокомиссии поддерживают эту позицию.

Ранее стало известно, что Черногория планирует ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии с 1 октября. Власти страны хотят пойти на такой шаг, чтобы потенциально вступить в Европейский союз в 2028 году. На сегодня россияне могут въезжать на территорию Черногории без визы.

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