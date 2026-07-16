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16 июля 2026 в 16:24

Стало известно, когда Черногория потребует визы у россиян и белорусов

Черногория может ввести визы для граждан России и Белоруссии с 1 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Власти Черногории рассматривают возможность введения визового режима для граждан России и Белоруссии с 1 октября, сообщает местное издание Dan со ссылкой на источник. Решение связано с планами страны вступить в Евросоюз в 2028 году.

Дело в том, что Черногории потребуется привести свою визовую политику в соответствие с требованиями объединения. Как отмечается в публикации, после России и Белоруссии визовые ограничения могут коснуться граждан Турции, Китая, Катара и ОАЭ. Сейчас россияне могут посещать Черногорию без визы и находиться на территории страны до 30 дней.

При этом отмена безвизового режима может серьезно повлиять на туристическую отрасль Черногории. Россия остается одним из крупнейших туристических рынков страны. По итогам 2025 года российские туристы обеспечили 16,4% всех броней в отелях, заняв второе место после Сербии, — сказано в материале.

Ранее появилась информация, что Евросоюз ведет работу над либерализацией визового режима с Турцией. По сведениям инсайдеров, тема обсуждалась в ходе визита в Анкару главы европейской дипломатической службы Каи Каллас, еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос и еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера.

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