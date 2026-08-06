Рядовой ВС России Егор Лебедев в ходе боя с ВСУ уничтожил пулеметный расчет противника, что позволило его группе захватить опорный пункт, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 6 августа?

Рядовой ВС РФ уничтожил пулеметный расчет ВСУ с помощью гранаты

По данным ведомства, Лебедев входил в состав штурмовой группы, которая выполняла задачу по захвату позиции противника.

Во время продвижения подразделение обнаружило опорный пункт ВСУ. Группе поступил приказ обойти позиции с фланга, однако российские военнослужащие были замечены противником и вступили в стрелковый бой.

Используя особенности местности, рядовой Лебедев смог незаметно приблизиться к позиции ВСУ. После этого он броском гранаты уничтожил пулеметный расчет противника, обеспечив безопасное продвижение своей группы.

Стало известно о потерях ВСУ за время боев в Курской области

ВСУ в период вторжения в Курскую область с августа 2024 года по апрель 2025 года в среднем теряли около 290 военнослужащих ежедневно, передают СМИ со ссылкой на Минобороны России. За время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 76,5 тыс. военнослужащих и свыше 7 тыс. единиц техники.

Боевые действия в регионе продолжались 264 дня. Наступление ВСУ на Курскую область началось 6 августа 2024 года.

Войска «Центра» ликвидировали иностранных наемников в ДНР

Операторы FPV-дронов из группировки войск «Центр» ликвидировали группу польских наемников в Красноярском в ДНР, сообщил военнослужащий 51-й общевойсковой гвардейской армии Илья Гавазин. По его мнению, они пытались скрытно отойти через лесополосу.

«Разведывательные расчеты выявили живую силу противника, которая пыталась скрытно отойти через лесополосу. По внешним признакам — шевронам, вооружению и экипировке — мы поняли, что это были наемники польского происхождения», — объяснил Гавазин.

Вооруженные силы России поразили наемников ударными дронами. Солдат пояснил, что противник чаще всего передвигается небольшими группами по два-три человека. Гавазин добавил, что ликвидированная группа действовала схожим образом.

Силы ПВО сбили 200 беспилотников ВСУ за сутки

Силы ПВО за сутки сбили 200 беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России в МАКСе. Все они были самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожили пункты управления беспилотниками, бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Во время разведки в тылу украинских подразделений были обнаружены маршруты передвижения пехоты и техники.

Полученные координаты передали операторам ударных беспилотников и расчетам барражирующих боеприпасов «Ланцет». Удары были нанесены по боевым бронированным машинам, пикапам и квадроциклам, которые использовались для подвоза личного состава и боеприпасов. В результате были уничтожены несколько боевых бронированных машин, в том числе западного производства, более пяти пикапов, квадроциклы с боеприпасами, беспилотники и живая сила ВСУ.

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