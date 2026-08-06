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06 августа 2026 в 03:08

Рядовой ВС РФ уничтожил пулеметный расчет ВСУ с помощью гранаты

Рядовой ВС РФ гранатой уничтожил пулеметный расчет ВСУ во время штурма

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Рядовой ВС России Егор Лебедев в ходе боя с ВСУ уничтожил пулеметный расчет противника, что позволило его группе захватить опорный пункт, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, Лебедев входил в состав штурмовой группы, которая выполняла задачу по захвату позиции противника.

Во время продвижения подразделение обнаружило опорный пункт ВСУ. Группе поступил приказ обойти позиции с фланга, однако российские военнослужащие были замечены противником и вступили в стрелковый бой.

Используя особенности местности, рядовой Лебедев смог незаметно приблизиться к позиции ВСУ. После этого он броском гранаты уничтожил пулеметный расчет противника, обеспечив безопасное продвижение своей группы.

В Минобороны отметили, что благодаря действиям военнослужащего задача по захвату опорного пункта была выполнена. Также в ведомстве сообщили о действиях младшего сержанта Тлеужана Кайрымова. Во время выполнения боевой задачи он обнаружил позицию противника, обошел ее с фланга и вышел в тыл. Кайрымов прицельным огнем уничтожил двух военнослужащих ВСУ, что позволило группе продолжить продвижение и занять опорный пункт.

Ранее ВСУ в период вторжения в Курскую область с августа 2024 года по апрель 2025 года в среднем теряли около 290 военнослужащих ежедневно. За время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 76,5 тыс. военнослужащих и свыше 7 тыс. единиц техники.

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