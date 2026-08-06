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06 августа 2026 в 03:24

Трамп заявил, что все европейские армии слабые

Трамп заявил, что у стран ЕС нет сильных армий из-за зависимости от США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские союзники Вашингтона не обладают сильными вооруженными силами, поскольку на протяжении долгого времени полагались на поддержку Соединенных Штатов. Об этом он сказал, выступая перед сторонниками в казино Лас-Вегаса.

По словам американского лидера, он неоднократно говорил странам НАТО, что они не могут и дальше рассчитывать исключительно на США в вопросах обороны. Государства закупают американское вооружение, в том числе для Украины. Трамп также вновь подверг критике администрацию своего предшественника Джо Байдена.

По словам Трампа, предыдущие власти США передали вооружений на сумму $350 млрд. Эту цифру он ранее уже приводил, говоря об объемах американской помощи Киеву.

Ранее Трамп заявил, что Ормузский пролив не должен быть закрыт, в противном случае Иран получит удар, невиданный со времен Второй мировой войны. Он предупредил, что в случае нового отхода иранского руководства от достигнутых договоренностей последствия будут крайне серьезными.

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