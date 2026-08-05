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05 августа 2026 в 10:03

Трамп начал угрожать невиданной со времен Второй мировой войны атакой

Трамп: США сильно ударят по Ирану в случае отказа открыть Ормузский пролив

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Global Look Press
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Ормузский пролив не должен быть закрыт, в противном случае Иран получит удар, невиданный со времен Второй мировой войны, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он предупредил, что в случае нового отхода иранского руководства от достигнутых договоренностей последствия будут крайне серьезными.

У Ирана никогда не будет ядерного оружия, они уже не могут им обладать. Но это будет закреплено официально. Ормузский пролив будет открыт очень скоро или по ним ударят очень сильно, и тогда он будет открыт. Это будет очень сильна атака, мощнейшая со времен Второй мировой войны, — заявил глава государства.

Ранее президент США заявил, что результаты переговоров с Ираном могут стать известны в течение ближайших 48 часов. Он отметил, что открытие Ормузского пролива может произойти уже в ближайшие дни.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков заявил, что администрация США оказалась в тупиковой ситуации в противостоянии с Ираном. Он отметил, что глава Белого дома не нашел эффективного решения ближневосточного кризиса, а военная эскалация не принесла Соединенным Штатам желаемых результатов.

США
Иран
Ормузский пролив
Дональд Трамп
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