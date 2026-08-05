Трамп начал угрожать невиданной со времен Второй мировой войны атакой

Ормузский пролив не должен быть закрыт, в противном случае Иран получит удар, невиданный со времен Второй мировой войны, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он предупредил, что в случае нового отхода иранского руководства от достигнутых договоренностей последствия будут крайне серьезными.

У Ирана никогда не будет ядерного оружия, они уже не могут им обладать. Но это будет закреплено официально. Ормузский пролив будет открыт очень скоро или по ним ударят очень сильно, и тогда он будет открыт. Это будет очень сильна атака, мощнейшая со времен Второй мировой войны, — заявил глава государства.

Ранее президент США заявил, что результаты переговоров с Ираном могут стать известны в течение ближайших 48 часов. Он отметил, что открытие Ормузского пролива может произойти уже в ближайшие дни.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков заявил, что администрация США оказалась в тупиковой ситуации в противостоянии с Ираном. Он отметил, что глава Белого дома не нашел эффективного решения ближневосточного кризиса, а военная эскалация не принесла Соединенным Штатам желаемых результатов.