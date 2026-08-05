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05 августа 2026 в 10:35

Юрист рассказала, в каких случаях за курение в доме грозит штраф

Юрист Гусятникова: за курение в подъезде или лифте дома предусмотрен штраф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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За курение в подъезде или лифте многоквартирного дома предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей, напомнила в беседе с «Авторадио» юрист Полина Гусятникова. При этом запрета на курение в собственном жилье нет, привлечь к ответственности за подобное могут лишь в том случае, если дым от сигарет проникает к соседям.

Если человек курит в подъезде или лифте, его можно привлечь к административной ответственности. Здесь предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей. Если человек курит у себя в квартире или на балконе, то ситуация намного сложнее, потому что сам факт этого не является каким-то наказуемым деянием до тех пор, пока человек не начинает нарушать права [окружающих]. В случае, если дым начинает попадать в вашу квартиру, можно попытаться восстановить свои права, но это очень сложно и дорого. В таком случае необходимо обратиться в суд и уже только в судебном порядке попробовать взыскать моральный вред, — объяснила Гусятникова.

Ранее юрист по трудовому праву Александр Кузнецов заявил, что в России трудовое законодательство не предусматривает время на перекуры. Он отметил, что за отсутствие на месте в рабочее время сотрудник может понести наказание.

Общество
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