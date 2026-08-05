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05 августа 2026 в 11:23

ЕС обогатился за счет украденных активов России на колоссальную сумму

Фон дер Ляйен: ЕС получил пятый транш доходов от замороженных активов России

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press
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Евросоюз получил пятый транш доходов от замороженных российских активов в размере €1,4 млрд, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, которые приводит пресс-служба ЕК на своем сайте, эти средства будут перечислены Украине.

3 августа Еврокомиссия получила €1,4 млрд, полученных в виде доходов от реинвестирования заблокированных активов ЦБ РФ <…> за первое полугодие 2026 года, — сказано в сообщении

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что ЕС в рамках 21-го пакета санкций против России на год приостановит пересмотр потолка цен на российскую нефть. Сейчас предельная стоимость энергоресурса составляет $44 (3,4 тыс. рублей) за баррель. Она отметила, что новые ограничения впервые затронут суда, которые в ЕС считают якобы связанными с так называемым российским теневым флотом.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении дополнительного €1 млрд на закупку беспилотных аппаратов для Украины из фонда военного финансирования объемом €90 млрд. Она также заявила об утверждении плана распределения еще €10 млрд по той же программе, средства из которых направят на приобретение дронов, ракет и самолетов для Киева.

Европа
Украина
Россия
Урсула фон дер Ляйен
замороженные активы
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