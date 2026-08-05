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05 августа 2026 в 12:20

КНР усилит контроль за экспортом в США одного вида товаров

Китай усилит контроль за экспортом в США связанной с БПЛА продукции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Китайские власти ужесточат меры экспортного контроля в отношении экспортируемой в США продукции, связанной с беспилотными летательными аппаратами, сообщило Министерство коммерции КНР. Это решение обосновано необходимостью защиты национальных интересов и обеспечения безопасности страны.

Речь идет о поставках в США как самих беспилотных летательных аппаратов, так и важнейших комплектующих к ним. Из‑за принятого решения при экспорте такой продукции в Соединенные Штаты упрощенные процедуры больше не применяются. Как уточняется в заявлении ведомства, указанное решение принято на основании соответствующих национальных актов об экспортном контроле и товарах двойного назначения Китая.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что уничтожение заводов по производству беспилотных летательных аппаратов в Европе снизит вероятность начала третьей мировой войны. По его словам, атаки европейских дронов на мирных россиян давали основания для нанесения ударов по зарубежным предприятиям.

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