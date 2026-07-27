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27 июля 2026 в 11:16

В Госдуме ответили, как снизить вероятность третьей мировой войны

Депутат Журавлев: разрушение заводов БПЛА в ЕС снизит риск третьей мировой войны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Уничтожение заводов по производству беспилотных летательных аппаратов в Европе снизит вероятность начала третьей мировой войны, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, атаки европейских дронов на мирных россиян дают основания для нанесения ударов по зарубежным предприятиям.

Не устаю повторять, что нужно бороться с первопричиной. Большую часть дронов ВСУ или комплектующих к ним производят в Европе. То есть эти заводы опосредованно занимаются массовыми убийствами российского населения, а значит, должны стать законными военными целями для армии России. Считаю, что таким точечным уничтожением этого производства БПЛА мы не провоцируем конфликт с НАТО, а, наоборот, снижаем вероятность начала третьей мировой. Иначе мы будем наблюдать, как над нашей страной будут роиться вражеские дроны в таком количестве, что наша ПВО будет не в состоянии их сбить, — высказался Журавлев.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в Никитовском районе ДНР четыре мирных жителя погибли из-за атаки украинских беспилотников. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

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