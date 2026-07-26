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26 июля 2026 в 13:45

Четыре человека погибли в Горловке в результате атаки дронов ВСУ

ВСУ ВСУ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Четыре мирных жителя погибли в Никитовском районе Горловки ДНР после атаки украинских беспилотников, сообщил мэр города Иван Приходько в мессенджере МАКС. Градоначальник также выразил соболезнования родным и близким умерших.

Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки погибли четыре мирных жителя. Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким, — написал он.

Ранее Приходько сообщил о семи пострадавших от удара украинских дронов в Никитовском районе Горловки. В результате атаки также поврежден автомобиль одного из муниципальных предприятий.

До этого в Министерстве обороны доложили об уничтожении более одной тысячи украинских беспилотников за прошедшие сутки. Также были уничтожены восемь авиационных бомб противника.

Кроме того, сообщалось, что система «Купол Донбасса» за сутки нейтрализовала 17 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в небе над ДНР. Местных жителей призвали немедленно связаться с экстренными службами при обнаружении обломков или взрывоопасных предметов.

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