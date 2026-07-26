Озвучены последствия налета дронов ВСУ на Горловку

Семь мирных жителей пострадали от удара украинских беспилотников в Никитовском районе Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. В результате атаки также поврежден автомобиль одного из муниципальных предприятий.

В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранены семь мирных жителей. <...> Вследствие удара дрона украинских террористов в Горловке повреждено автотранспортное средство одного из коммунальных предприятий, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в результате падения украинского беспилотника на территории Тюменского НПЗ возник пожар. На месте инцидента работали оперативные службы, глава региона взял ситуацию под личный контроль.

Кроме того, оперштаб Белгородской области сообщил, что при атаке двух украинских дронов на коммерческое здание в Белгороде ранения получили трое человек. Женщина и двое мужчин были экстренно доставлены в городскую больницу № 2.

Также мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что при атаке дрона на логистический склад пострадали три человека, их госпитализировали. Кроме того, в нескольких районах города зафиксированы повреждения от падения обломков беспилотников.