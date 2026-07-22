В Краснодаре при падении обломков БПЛА на склад пострадали три человека

В Краснодаре при атаке БПЛА на логистический склад пострадали три человека, их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи, сообщил мэр города Евгений Наумов в Telegram-канале. Также в нескольких районах города зафиксировали повреждения объектов после падения обломков беспилотников.

Произошло возгорание. Пострадали три человека, их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи , — написал Наумов.

Обломки БПЛА также повредили балкон и остекление квартиры в Прикубанском округе, при этом жильцы не пострадали, добавил мэр. Кроме того, в Карасунском округе фрагменты беспилотника попали в гаражный кооператив, где возник пожар.

Ранее обломки беспилотников повредили жилые дома в Краснодарском крае. По предварительной информации, пострадавших нет. Также после в результате атаки загорелся складской комплекс.

До этого Wildberries сообщил об эвакуации логистического комплекса в Краснодаре. В компании заявили, что решение принято в соответствии с требованиями безопасности.