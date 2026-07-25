Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
25 июля 2026 в 11:20

Власти раскрыли последствия налета БПЛА ВСУ на Тюменскую область

На территории Тюменского НПЗ начался пожар из-за падения беспилотника ВСУ

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ в результате атаки БПЛА и спровоцировал возгорание, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. По его словам, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Сам глава региона держит ситуацию на личном контроле.

В результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб. Держу ситуацию на личном контроле, — заявил губернатор.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны ночью 25 июля сбили 328 украинских беспилотников над территориями российских регионов. В ведомстве уточнили, что противник применял дроны самолетного типа.

Кроме того, губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что массированная воздушная атака на Ростовскую область привела к ранениям пяти человек. Он отметил, что пострадали четверо мужчин в Ростове-на-Дону и еще один человек в Красносулинском районе. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, двое из них были госпитализированы в больницу Ростова.

Регионы
Тюменская область
БПЛА
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели третий день ищут пропавшего пенсионера в лесу Красноярского края
Украина может лишиться вывезенных в Польшу музейных картин
Западные журналисты убедились, что в Старобельске нет военной базы
Доброполье, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 июля
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 июля: где сбои в РФ
Погибших работников предприятия в Кирове наградят посмертно
Число погибших при ударе по предприятию в Кирове сократилось
Почему не работает Telegram сегодня, 25 июля: замедление, заблокируют ли
В московском аэропорту ввели ограничения на вылет рейсов
Названа причина масштабного блэкаута в Грузии
Власти раскрыли последствия налета БПЛА ВСУ на Тюменскую область
В Германии рассказали, кому были выгодны подрывы «Северных потоков»
Ситуация в аэропортах России сегодня, 25 июля: отмены, задержки на вылет
Стало известно количество жертв после крушения парома в Гайане
Стало известно, как изменилась средняя пенсия неработающих россиян за год
Удары по Украине сегодня, 25 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Жителей Омской области предупредили об угрозе беспилотников
Врач частной клиники чуть не убила россиянку, забыв про санитарные нормы
В Киевской области ликвидирована глава центра стратегических коммуникаций
Трамп пошутил о четвертом президентском сроке
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
Общество

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.