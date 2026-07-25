Власти раскрыли последствия налета БПЛА ВСУ на Тюменскую область

Украинский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ в результате атаки БПЛА и спровоцировал возгорание, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. По его словам, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Сам глава региона держит ситуацию на личном контроле.

В результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб. Держу ситуацию на личном контроле, — заявил губернатор.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны ночью 25 июля сбили 328 украинских беспилотников над территориями российских регионов. В ведомстве уточнили, что противник применял дроны самолетного типа.

Кроме того, губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что массированная воздушная атака на Ростовскую область привела к ранениям пяти человек. Он отметил, что пострадали четверо мужчин в Ростове-на-Дону и еще один человек в Красносулинском районе. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, двое из них были госпитализированы в больницу Ростова.