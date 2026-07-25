Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
25 июля 2026 в 08:54

Раскрыто число сбитых за одну ночь украинских дронов

Минобороны: 328 украинских БПЛА сбили за ночь над регионами России

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы противовоздушной обороны сбили 328 украинских беспилотников над территорией регионов России в ночь на 25 июля, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. По данным ведомства, противник запускал дроны самолетного типа.

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 24 июля до 08:00 мск 25 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — заявили в МО РФ.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей, Московского региона и Краснодарского края. Также дроны сбивались в Крыму, Чувашии, Республике Марий Эл, Башкортостане и Калмыкии.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате массированной воздушной атаки на регион ранения получили пять человек. Он уточнил, что пострадали четверо мужчин в Ростове-на-Дону и еще один человек в Красносулинском районе. Всем раненым оказали медицинскую помощь, двоих госпитализировали в больницу Ростова.

Россия
Минобороны
БПЛА
атаки ВСУ
МО РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семеро подростков не смогли уйти от правосудия после зверских избиений
Семьям погибших в Кирове выплатят компенсации из бюджета региона
Смертельная авария унесла жизни трех маленьких детей
Вместо яблони — инжир: топ-5 южных фруктов и ягод для дачи под Москвой
Обломки БПЛА вызвали пожар в Екатеринбурге
Работа склада Wildberries в Екатеринбурге временно остановлена
Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье
Японские компании не смогли пережить расставание с Россией
Работник польского оборонного завода попал под удар под Киевом и не выжил
Пожар вспыхнул рядом со складом Wildberries в Екатеринбурге
Мошенники придумали новую схему с перерасчетом пенсии
Нога школьницы попала в бетонный «плен» посреди водоема
«История покажет»: Зеленский пошел против Трампа, говоря о его достижениях
Филолог рассказал, что будет с буквой «ё» в русском языке
Армия России нанесла удар по сухогрузу в порту Николаева
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 июля: инфографика
Сильный ветер в Татарстане привел к гибели человека
Раскрыто число сбитых за одну ночь украинских дронов
Стало известно о состоянии получившего травму на Памире россиянина
Российские «Герани» поразили две подстанции, снабжавшие ВСУ
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
Общество

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.