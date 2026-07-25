Раскрыто число сбитых за одну ночь украинских дронов Минобороны: 328 украинских БПЛА сбили за ночь над регионами России

Силы противовоздушной обороны сбили 328 украинских беспилотников над территорией регионов России в ночь на 25 июля, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. По данным ведомства, противник запускал дроны самолетного типа.

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 24 июля до 08:00 мск 25 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — заявили в МО РФ.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей, Московского региона и Краснодарского края. Также дроны сбивались в Крыму, Чувашии, Республике Марий Эл, Башкортостане и Калмыкии.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате массированной воздушной атаки на регион ранения получили пять человек. Он уточнил, что пострадали четверо мужчин в Ростове-на-Дону и еще один человек в Красносулинском районе. Всем раненым оказали медицинскую помощь, двоих госпитализировали в больницу Ростова.