Слюсарь сообщил о пострадавших после атаки на Ростовскую область Слюсарь: пять человек пострадали в результате атаки ВСУ на Ростовскую область

Массированная воздушная атака на Ростовскую область привела к ранениям пяти человек, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, пострадали четверо мужчин в Ростове-на-Дону и еще один человек в Красносулинском районе. Всем раненым уже оказали медицинскую помощь, двое из них госпитализированы и находятся в больнице в Ростове.

Сегодняшняя ночная атака принесла тяжкие последствия. Пять человек получили ранения: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Двое госпитализированы и находятся в больнице в Ростове. Медики делают все необходимое. Выражаю поддержку и сочувствие пострадавшим, мы окажем всю необходимую помощь, — заявил глава региона.

По его данным, ночью силы ПВО работали во всех районах Ростовской области, в результате чего были уничтожены БПЛА и ракеты. В Ростове разрушения на земле зафиксированы в Советском и Железнодорожном районах: из-за падения осколков беспилотников незначительные повреждения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие организации и складские помещения. Все возгорания, возникшие после атаки, уже ликвидированы.

В Красносулинском районе частично повреждены инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск», при этом пожар был потушен, а на месте продолжают действовать ограничения движения. В Азовском районе после падения осколков БПЛА загорелся частный дом, однако на данный момент возгорание ликвидировано.

Ранее Белгород и прилегающие территории вновь подверглись атакам украинских беспилотников. В результате ударов пострадал мирный житель.