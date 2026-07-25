Житель Белгорода попал в больницу с ранениями лица после атак ВСУ

Житель Белгорода попал в больницу с ранениями лица после атак ВСУ Еще один мирный житель Белгорода пострадал при атаке беспилотников ВСУ

Белгород и прилегающие территории вновь подверглись атакам украинских беспилотников. В результате ударов пострадал мирный житель, сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде БПЛА ударил по коммерческому объекту. Мужчину с осколочными ранениями лица и бедра бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу. В здании повреждены остекление и фасад, — уточняется в сообщении.

В поселке Дубовое Белгородского округа беспилотник ударил по многоквартирному дому. На балконе возник пожар, который уже потушен. Кроме того, в квартирах выбиты окна, повреждена газовая труба.

Атаки на Белгородскую область продолжают наносить ущерб гражданской инфраструктуре и несут угрозу жизни людей. Спасатели и медики оперативно реагируют на происшествия. Власти призывают жителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.

Ранее сообщалось, что в селе Березовка Борисовского округа от ударов FPV-дронов по гаражу мужчина получил осколочные ранения предплечья и ног. Сотрудники добровольной народной дружины доставили его в Борисовскую ЦРБ. Мужчине оказали помощь, лечение продолжится амбулаторно. В результате детонации гараж загорелся, а также выбиты окна в трех частных домах.