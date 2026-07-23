Раскрыто число пострадавших после удара БПЛА по Белгороду Три человека пострадали в результате удара ВСУ по Белгороду

Три человека получили ранения в результате атаки двух украинских БПЛА на коммерческий объект в Белгороде, сообщил оперштаб региона в мессенджере МАКС. Их транспортировали в больницу № 2.

В Белгороде в результате атаки БПЛА на коммерческий объект ранены три человека. Женщину и двоих мужчин с различными ранениями бригады СМП транспортируют в Городскую больницу № 2 г. Белгорода, — сообщили в оперштабе.

Ранее врио губернатора региона Александр Шуваев сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли почти 160 ударов по территории Белгородской области. В результате обстрелов один мирный житель погиб и еще девять человек получили ранения.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали дроном многоквартирный дом в Белгороде. По предварительной информации, обошлось без жертв. По сведениям оперштаба, были повреждены остекление и фасад, а также три автомобиля.

Также оперштаб региона сообщил, что угроз жизни и здоровью граждан из-за сброса воды в Белгородском водохранилище после атаки со стороны ВСУ нет. Затопления населенных пунктов не произошло.