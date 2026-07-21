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21 июля 2026 в 17:19

В Белгороде раскрыли обстановку после сброса воды на дамбе

Минприроды: угрозы жизни людей из-за сброса воды в Белгороде нет

ВСУ ВСУ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Угрозы жизни и здоровью граждан из-за сброса воды в Белгородском водохранилище после атаки со стороны ВСУ нет, сообщает оперштаб региона со ссылкой на министра природопользования региона Романа Татаринцева в МАКСе. По его словам, затопления населенных пунктов не происходит.

Главное: угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет, затопления населенных пунктов не происходит, уровень воды в Северском Донце у Безлюдовки снижается, — отметил Татаринцев.

В оперштабе также добавили, что власти региона принимают все необходимые меры, чтобы не допустить рисков для населения. Отмечается, что ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что атаки ВСУ на Белгородскую область привели к повреждению гидротехнического оборудования. В результате произошел сброс воды.

До этого пресс-служба правительства региона сообщила, что девять человек, пострадавших в результате ударов ВСУ по Белгородской области, готовят к транспортировке в федеральные медицинские центры. Велась подготовка к перевозке пациентов, состояние которых позволяло это сделать.

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