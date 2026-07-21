Власти Белгородской области готовят эвакуацию пострадавших от ударов ВСУ Пострадавших от ударов ВСУ в Белгородской области готовят к перевозке в Москву

Девять человек, пострадавших в результате ударов ВСУ по Белгородской области, готовят к транспортировке в федеральные медицинские центры, сообщили в пресс-службе правительства региона. В настоящее время идет подготовка к перевозке пациентов, состояние которых позволяет это сделать.

В настоящее время идет подготовка к транспортировке девяти пациентов, состояние которых позволяет ее осуществить, в федеральные медицинские центры для продолжения лечения, — говорится в сообщении.

Первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова сообщила, что 20 июля в результате атак ВСУ ранения получили 78 человек, включая одного подростка, девять — погибли. После оказания помощи 37 пострадавших остались на амбулаторном лечении, 41 госпитализирован.

В региональном правительстве уточнили, что все пациенты обеспечены необходимым лечением, проводятся консультации с федеральными специалистами, схемы терапии корректируются. Состояние девяти госпитализированных оценивается как стабильно тяжелое, остальных — как средней степени тяжести.