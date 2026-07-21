«День был тяжелым»: власти Белгородской области озвучили число погибших

В Белгородской области погибли девять человек, написал врио губернатора Александр Шуваев в МАКСе. По его словам, за минувшие сутки противник 153 раза атаковал территорию Белгородской области. Кроме того, продолжил Шуваев, ранения получили 77 человек.

Вчерашний день был крайне тяжелым, беспрецедентным по количеству погибших и пострадавших от вражеских атак ВСУ. В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли восемь мирных граждан, среди которых был ребенок. Вчера же была установлена личность мужчины, погибшего 19 июля, таким образом, только за вчерашний день мы потеряли девять человек, — написал губернатор.

Ранее Шуваев заявил, что один человек погиб и еще 10 пострадали в результате атаки украинского беспилотника на автомойку в Белгороде. По его информации, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их направили в городскую больницу № 2.

До этого Шуваев сообщил, что пять человек погибли и 23 пострадали в Шебекино Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ по автобусу. В Шебекинской районной больнице помощь оказали 23 пострадавшим, в том числе 17-летнему подростку.