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21 июля 2026 в 17:17

Раскрыты детали о состоянии белгородского водохранилища после атак ВСУ

Гидротехническое оборудование пострадало на белгородском водохранилище из-за ВСУ

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Атаки ВСУ на Белгородскую область привели к повреждению гидротехнического оборудования, сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале. В результате произошел сброс воды — затопления населенных пунктов не произошло, уточнил министр природопользования региона Роман Татаринцев.

Все эти дни вместе со специалистами оцениваем риски и угрозы — главное: угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет, затопления населенных пунктов не происходит, уровень воды в Северском Донце у Безлюдовки снижается, — отметил Татаринцев.

В оперштабе сообщили, что ВСУ продолжают целенаправленно бить по дамбе, обстрелы не прекращаются. При этом ведутся работы, восстановление возможно после полноценного ремонта.

Ранее в Белгороде скончался мужчина в результате атаки украинского беспилотника по автомобилю на территории коммерческого объекта. Он получил тяжелые травмы и погиб на месте.

До этого пресс-служба правительства региона сообщила, что девять человек, пострадавших в результате ударов ВСУ по Белгородской области, готовят к транспортировке в федеральные медицинские центры. Велась подготовка к перевозке пациентов, состояние которых позволяло это сделать.

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Белгородская область
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