Атака ВСУ привела к трагедии в Белгороде Мужчина погиб при атаке ВСУ на Белгород

В Белгороде скончался мужчина в результате атаки украинского беспилотника по автомобилю на территории коммерческого объекта, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. Он получил тяжелые травмы и погиб на месте.

Беспилотник атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Выражаем соболезнования его семье, родным и близким, — сообщили в оперштабе.

Также в результате взрыва загорелась машина, огонь ликвидировал пожарный расчет. Кроме того, повреждения получили еще четыре машины.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщила, что девять человек, пострадавших в результате ударов ВСУ по Белгородской области, готовят к транспортировке в федеральные медицинские центры. Велась подготовка к перевозке пациентов, состояние которых позволяло это сделать.

Первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова сообщила, что 20 июля в результате атак ВСУ ранения получили 78 человек, включая одного подростка, девять — погибли. После оказания помощи 37 пострадавших остались на амбулаторном лечении, 41 госпитализирован.